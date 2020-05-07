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Бундеслига официально объявила о возобновлении сезона: дата матчей

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Бундеслига возобновляет сезон: дата матчей
Европейская топ-лига объявила о готовности возобновить сезон / facebook.com/fcbayern.en

Немецкая Бундеслига первой из топ-европейских чемпионатов возобновляет футбольный сезон. Чемпионат официально объявила о продлении сезона после того, как правительство разрешило проводить матчи.

Два высших немецких дивизиона возобновят проведение матчей без зрителей на стадионах с 16 мая, информирует DW со ссылкой на генерального директора Бундеслиги Кристиана Зайферта.

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Дерби между "Боруссией" Дортмунд и "Шальке" будет среди первых матчей. "Шмели" сообщили, что игра состоится 16 мая в 16:30.

Действующий чемпион Германии "Бавария" сообщила, что сыграет в Берлине 17 мая в 17:00 против "Унион".

До остановки чемпионата из-за пандемии коронавируса единоличным лидером Бундеслиги была "Бавария". Мюнхенцы на 4 очка опережают "Боруссию" Дортмунд.

В Бундеслиге осталось сыграть еще 9 туров.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Бундеслига
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