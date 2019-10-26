"Майнц" ярко победил "Кельн" и покинул зону вылета: результаты Бундеслиги и видео голов
В пятницу, 25 октября, стартовал 9 тур Германии, центральным матчем которого станет рурское дерби. Тур продлится до 27 октября. С результатами всех матчей можно ознакомиться в материале Спорт24.
Майнц – Кельн 3:1
Голы: Боэтьюс, 21, Куайсон, 57, Озтунали, 82 – Теродде, 14
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Майнц – Кельн видеообзор матча
Турнирная таблица Бундеслиги
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