"Майнц" ярко победил "Кельн" и покинул зону вылета: результаты Бундеслиги и видео голов

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Чемпионат Германии: результаты матчей и видео голов 9 тура
Чемпионат Германии: результаты матчей и видео голов 9 тура / twitter.com/1fsvmainz05

В пятницу, 25 октября, стартовал 9 тур Германии, центральным матчем которого станет рурское дерби. Тур продлится до 27 октября. С результатами всех матчей можно ознакомиться в материале Спорт24.

Майнц – Кельн 3:1

Голы: Боэтьюс, 21, Куайсон, 57, Озтунали, 82 – Теродде, 14

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Майнц – Кельн видеообзор матча

 

Турнирная таблица Бундеслиги

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Бундеслига
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