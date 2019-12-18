Чемпионат: "Боруссия" упустила победу в матче против "СБ Лейпциг", забив три гола – видео
Во вторник, 17 декабря состоялся один из центральных матчей немецкой Бундеслиги – дортмундская "Боруссия" принимала "СБ Лейпциг".
Боруссия – РБ Лейпциг 3:3
Голы: Вайгль, 23, Брандт, 34, Санчо, 55 – Вернер, 47, 53, Шик, 78
"Боруссия" первый тайм выиграла с разницей в два гола. К обоим голам причастен Санчо. Первый раз Санчо сам пробивал по воротам, но Гулачи справился с его опасным ударом. Однако дальний удар Вайгля стал проблемой для голкипера, влетев над его ногой в ворота.
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Второй гол забил Брандт после паса Санчо. Но здесь стоит отметить и мастерство самого Юлиана, который элегантно обыграл соперников, пробив с острого угла.
Но уже через десять минут второго тайма счет стал равным. Дважды отличился Вернер после грубых ошибок в защите хозяев. Первый раз нападающий забил в пустые ворота, когда Бюрки вышел на перехват и выбил мяч головой. Тимо первым среагировал в этой ситуации, забив гол.
Второй гол – Вернер воспользовался ошибкой соперника, который неудачно отдал пас на голкипера.
Но за две минуты "Боруссия" снова была впереди. На этот раз Санчо забил сам, добавив гол к результативной передачеи.
Однако на 78-й минуте счет на табло снова был равным. Шик удачно сыграл на добивании в штрафной.
Видеообзор матча Боруссия (Д) – РБ Лейпциг
Ничья в этом матче позволила "СБ Лейпциг" закрепиться на первом месте. "Боруссия" же осталась третьей, но к концу тура ее могут обойти и другие команды.