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Бундеслига вслед за другими топ-лигами официально отправилась на карантин

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Руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) приняло меры в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Лига отменила все матчи 26-го тура Бундеслиги и второго дивизиона Германии.

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Вынужденные "каникулы" в Германии будут продолжаться до 2 апреля. Футбольные власти Германии не стали рисковать и остановили проведение матчей чемпионата немедленно.

DFL также сообщила, что 16 марта состоится собрание, на котором, скорее всего, примут решение о прекращении обоих турниров до 2 апреля.

Изначально планировалось, что все матчи 26-го тура пройдут без зрителей, за исключением встречи "Ганновер" – "Динамо" Дрезден, так как 2 футболиста хозяев заражены коронавирусом.

  • Из-за пандемии коронавируса уже были приостановлены чемпионаты Италии, Испании, Франции и Англии. Матчи без зрителей пройдут в Украине, Польше, Грузии, Румынии и других странах.
  • Футболисты "Ювентуса" и "Интера" отправились на карантин после того, как положительный тест на COVID-19 сдал центрбэк "Юве" Даниэле Ругани.
  • Также у главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артети подтвердили заболевание коронавирусом. Поэтому тренировочную базу "канониров" временно закроют, а штаб клуба самоизолируется.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Бундеслига Новости Спорта Футбол Спорт
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