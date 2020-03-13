Бундеслига вслед за другими топ-лигами официально отправилась на карантин

Руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) приняло меры в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Лига отменила все матчи 26-го тура Бундеслиги и второго дивизиона Германии.

Читайте также Все матчи чемпионата Англии официально приостановлены до 4 апреля

Вынужденные "каникулы" в Германии будут продолжаться до 2 апреля. Футбольные власти Германии не стали рисковать и остановили проведение матчей чемпионата немедленно.

DFL также сообщила, что 16 марта состоится собрание, на котором, скорее всего, примут решение о прекращении обоих турниров до 2 апреля.

Изначально планировалось, что все матчи 26-го тура пройдут без зрителей, за исключением встречи "Ганновер" – "Динамо" Дрезден, так как 2 футболиста хозяев заражены коронавирусом.

Из-за пандемии коронавируса уже были приостановлены чемпионаты Италии, Испании, Франции и Англии. Матчи без зрителей пройдут в Украине, Польше, Грузии, Румынии и других странах.

Футболисты "Ювентуса" и "Интера" отправились на карантин после того, как положительный тест на COVID-19 сдал центрбэк "Юве" Даниэле Ругани.

Также у главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артети подтвердили заболевание коронавирусом. Поэтому тренировочную базу "канониров" временно закроют, а штаб клуба самоизолируется.

Следите за последними новостями спорта в нашем​ Twitter и Telegram.