Бурда из-за травмы больше не сыграет в 2019 году, Бойко пропустит до 10 дней
Киевское "Динамо" понесло серьезные кадровые потери. Столичная команда до конца 2019 года будет играть без центрального защитника Никиты Бурды.
Главный врач "Динамо" Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья травмированных футболистов Никиты Бурды и Дениса Бойко, сообщает сайт киевлян.
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Бурда получил травму в 8-м туре чемпионата Украины, в котором "Динамо" в Полтаве разгромило "Ворсклу". Бурда из-за повреждения не смог доиграть поединок.
Он (Бурда, – Спорт24) был прооперирован 3-го октября поздно вечером в Испании в клинике профессора Рамона Кугата. Операция длилась 2-2,5 часа и прошла успешно,
– сообщил врач "Динамо".
Примерный срок восстановления центрального защитника 5-6 месяцев.
Что касается Дениса Бойко, как известно, на предигровой разминке перед матчем с "Лугано" в Санкт-Галене он подвернул голеностоп. Мы уже сделали МРТ, которая показала, что у него есть перерастяжение связок наружной группы голеностопного сустава. В принципе, ничего страшного, так как разрывов нет. Будем надеяться, что его лечение и реабилитация не продлятся долго – в среднем 7-10 дней,
– сказал Миронов.
Следующий поединок "Динамо" сыграет в воскресенье, 6-го октября, в рамках 10-го тура чемпионата Украины. "Бело-синие" сыграют против "Колоса".