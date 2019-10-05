Бурда из-за травмы больше не сыграет в 2019 году, Бойко пропустит до 10 дней

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Никита Бурда
Никита Бурда / fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" понесло серьезные кадровые потери. Столичная команда до конца 2019 года будет играть без центрального защитника Никиты Бурды.

Главный врач "Динамо" Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья травмированных футболистов Никиты Бурды и Дениса Бойко, сообщает сайт киевлян.

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Бурда получил травму в 8-м туре чемпионата Украины, в котором "Динамо" в Полтаве разгромило "Ворсклу". Бурда из-за повреждения не смог доиграть поединок.

Он (Бурда, – Спорт24) был прооперирован 3-го октября поздно вечером в Испании в клинике профессора Рамона Кугата. Операция длилась 2-2,5 часа и прошла успешно,
– сообщил врач "Динамо".

Примерный срок восстановления центрального защитника 5-6 месяцев.

Что касается Дениса Бойко, как известно, на предигровой разминке перед матчем с "Лугано" в Санкт-Галене он подвернул голеностоп. Мы уже сделали МРТ, которая показала, что у него есть перерастяжение связок наружной группы голеностопного сустава. В принципе, ничего страшного, так как разрывов нет. Будем надеяться, что его лечение и реабилитация не продлятся долго – в среднем 7-10 дней,
– сказал Миронов.

Следующий поединок "Динамо" сыграет в воскресенье, 6-го октября, в рамках 10-го тура чемпионата Украины. "Бело-синие" сыграют против "Колоса".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Динамо
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