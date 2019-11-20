Бурсак о бое с Лемье: Головкин показал, что его можно нокаутировать

Сегодня в музее Кличко Макс Бурсак и его тренер Юрий Цыбенко провели встречу с представителями СМИ. Встреча была посвящена поединку Бурсака с экс-чемпионом мира Давидом Лемье. Бой состоится 7 декабря на арене Bell Centre (Монреаль, Канада).

Бурсак выделил мощный удар Лемье и заявил, что сейчас работает над работой в защите.

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Лемье обладает хорошим нокаутирующим ударом, но для того, чтобы нокаутировать, надо попасть. И мы сейчас работаем над защитой, чтобы ему это не удалось. Он – хороший боксер, жесткий, но при этом пропускает. Головкин показал, что его можно нокаутировать.

Сондерс показал, что его можно обыграть тактически. Поэтому все под силу. И если будет возможность, я, конечно, буду стараться победить досрочно. Или необходимо доминировать все раунды, чтобы у судей не осталось вопросов. Физически я к этому готов,

– отметил Макс Бурсак.

Бурсак назвал Лемье топовым средневесом, за которым давно следит. По словам украинца, победа над Лемье выведет его на новый уровень.

Радуюсь, что у меня появилась такая возможность провести бой на выезде с именитым соперником, как мы и обсуждали с моим промоутером. Всевышний услышал мою просьбу, и этот такой важный бой для меня состоится. Дай Бог победить и двигаться дальше,

– резюмировал украинец.

К этому поединку Макс готовится в Киеве под руководством тренера Юрия Цыбенко.

"Лемье прямолинейный, считается нокаутером. Максу не надо будет за ним бегать. Думаю, будем работать на средней дальней дистанции, ближе ему не выгодно боксировать. И тогда у нас все получится", – отметил Юрий Цыбенко.

Если сравнивать Макса и Дэвида Лемье по технико-тактическим параметрам, Макс намного выше классом боксер. Лемье – это панчер, который идет вперед и делает ставку на удар. Но Максим – не новичок, и попасть в него будет очень сложно. Поэтому мы рассчитываем выиграть благодаря уровню Макса,

– добавил тренер.

Экс-чемпион Европы Макс Бурсак в предыдущем поединке в октябре этого года одержал победу над Бекой Мухулишвили (5-8, 2 КО) техническим нокаутом в пятом раунде.

За плечами у Макса 42 боя на профи-ринге 35 побед, 16 из которых досрочные. В свое время владел титулами чемпиона Европы, WBA Continental, Intercontinental WBO, а также несколько раз претендовал на титул чемпиона мира.

Среди соперников Макса были такие известные представители среднего веса как: Гильберто Рамирес, Зак Данн, Хассан Н'Жикам, Мартин Мюррей и другие.

Давид Лемье имеет в активе 44 боя, 40 побед и 34 нокаута, пояс Интернационального чемпиона WBC, WBC Francophone в среднем весе. В прошлом был чемпионом мира IBF, Интерконтинентальным чемпионом WBO, WBC Continental Americas, WBO NABO, NABF, чемпионом Канады, а также претендентом на титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBO.

Оппозиция у Лемье не менее удивительная: Геннадий Головкин, Билли Джо Сондерс, Хассан Н'Жикам и другие. Последний раз в ринг выходил в сентябре против американца Гарри О'Салливана. В этом поединке Давид победил досрочно.