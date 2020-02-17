Бутко покинул "Шахтер" из-за сборной Украины

Украинский футболист Богдан Бутко прокомментировал переход из "Шахтера" в польский "Лех". Защитник перебрался на правах аренды до конца сезона 2019/2020.

В комментарии официальному сайту "Леха" Богдан заявил, что приехал в Польшу завоевывать новые трофеи.

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"Я очень рад, что оказался здесь и присоединился к "Леху ". Это новая глава в моей карьере, хотел бы показать себя как можно лучше. Я пришел сюда не только играть, но и помогать выигрывать трофеи", – сказал Бутко.

Также Богдан надеется, что выступление в Польше поможет ему побороться за место в составе сборной Украины на Евро-2020.

Это важный момент лично для меня, потому что я хотел бы через долгое время вернуться в сборную Украины и поехать на Евро-2020,

– отметил Бутко.