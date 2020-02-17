Бутко покинул "Шахтер" из-за сборной Украины
Украинский футболист Богдан Бутко прокомментировал переход из "Шахтера" в польский "Лех". Защитник перебрался на правах аренды до конца сезона 2019/2020.
В комментарии официальному сайту "Леха" Богдан заявил, что приехал в Польшу завоевывать новые трофеи.
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"Я очень рад, что оказался здесь и присоединился к "Леху ". Это новая глава в моей карьере, хотел бы показать себя как можно лучше. Я пришел сюда не только играть, но и помогать выигрывать трофеи", – сказал Бутко.
Также Богдан надеется, что выступление в Польше поможет ему побороться за место в составе сборной Украины на Евро-2020.
Это важный момент лично для меня, потому что я хотел бы через долгое время вернуться в сборную Украины и поехать на Евро-2020,
– отметил Бутко.
- Бутко сыграл за сборную Украины 32 матча, в которых отдал 1 результативную передачу.
- Последний раз в футболке сборной Украины Богдан выходил 25 марта в матче отбора Евро-2020 против Люксембурга. "Сине-желтые" победили со счетом 2:1.
- В этом сезоне Богдан не провёл ни одного матча за "Шахтер". Из-за отсутствия игровой практики Бутко рисковал потерять место в сборной Украины.
- Отметим, что за "Лех" выступает украинский футболист Владимир Костевич.
- Кроме Бутко и Костевич, в Польше играет украинец Олег Горин. Он отстаивает цвета "Ялегонии".
- "Лех" после 22 туров занимает пятую место в турнирной таблице чемпионата Польши.