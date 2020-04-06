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"Была большая паника": футболист Морозюк сообщил, где его жена подхватила коронавирус

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Ірина Морозюк / Instagram

Украинский защитник "Ризеспора" Николай Морозюк, как и другие футболисты, сейчас на карантине. Футболист находится в Турции и очень переживает за свою жену.

Как известно, Ирина Морозюк переболела коронавирусом. Сейчас с ней все хорошо.

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Это было где-то две с половиной недели назад. Она заметила у себя симптомы, которых никогда не было раньше, сдала анализы. Ей сказали, что все чисто, будь спокойна. По приезду домой у нее началась температура. Ирина вызвала врача на дом, а она ей сказала, что это может быть коронавирус. Была большая паника. Позже она выяснила, что посещала один салон, а через несколько дней девушка, которая была в том же салоне, заболела.

"Мое восприятие коронавируса из того, что я слышу по телевизору, это будто вероятность летального исхода в 85-90 процентов. Но получив информацию от врача, непосредственно, когда моя жена заболела, то я узнал, что есть зона риска людей: пожилые или те, у кого проблемы со здоровьем. Они переживают этот вирус сложно. А если у вас нет никаких проблем, вы можете пройти через это вообще без осложнений, словно обычная простуда. Ирина справилась довольно легко. Да, была температура, болело горло, но все нормально", – сказал Морозюк в эфире ТК "Футбол".

Чем известна Ирина Морозюк?

Кроме того, что Ирина жена бывшего игрока "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка, она основательница бренда мужской и женской одежды MRZ design.

Также Ирина президент украинского футбольного клуба "Лион".

В своем инстаграме Ирина публикует откровенные фото, а во время карантина приняла участие в челлендже с туалетной бумагой.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Футбол Спорт
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