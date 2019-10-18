Были предложения во время Евро – лето было жарким: тренер сборной Украины по волейболу Крастинш

Тренер сборной Украины и "Барком-Кажанов" Угис Крастинш рассказал, что имел предложения во время чемпионата Европы возглавить другой волейбольный клуб. Однако решил не менять клубную прописку.

Летом 2019 года Угис Крастинш впервые в истории вывел сборную Украины в четвертьфинал чемпионата Европы, а также выиграл национальное первенство с "Барком-Кажаны".

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Крастинш признался, что получал предложения возглавить другие команды, но ему все нравится в Украине.

Предложения были во время Евро. Нет смысла называть, кто предлагал контракт, потому что ничего не произошло. Какой смысл объявлять список... лето было жареим. У меня нет такого, что я хочу поехать. Если бы такое желание было – я бы собрал вещи и уехал. В клубе мы работаем хорошо, у нас есть взаимопонимание.

В Европе я уже поработал. Там нет уже ничего такого, что я не видел. Я уже там был, знаю, как все функционирует и выглядит, чем это пахнет – все понятно. Просто так пожить в Европе? Если захочется – поеду просто так поживу в Европе,

– рассказал Крастнш в интервью Спорт24.

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Также Крастинш рассказал, что два года назад его звали возглавить другую команду, но он отказал. По его словам, ему было бы интересно поработать в России, Польше, Италии или Франции.

Что известно о выступлении сборной Украины на Евро-2019?Мужская сборная Украины по волейболу заняла третье место во время группового этапа. В 1/8 финала "сине-желтые" выбили по итогам 5 сетов команду Бельгии.



В 1/4 финала Украина в тех же 5 сетах уступила команде Сербии. Впоследствии Сербия выиграла чемпионат Европы.