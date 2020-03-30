Были проблемы с винтовкой, поэтому не выступл в сезоне: заявление украинского биатлониста
Биатлонист сборной Украины Виталий Кильчицкий рассказал, почему пропустил этот сезон и с какими проблемами столкнулся в биатлоне.
Этим биатлонист поделился на своей странице в фейсбуке.
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Интересно, как я мог попасть в команду? Мне не дали разрешение на винтовки в Новояворовске, я не мог выехать в Шушен. Львовский Центр олимпийской подготовки не сделал ни одного сбора, на Кубке Украины не было никого из команд А и Б. Чемпионат отменили,
– заявил биатлонист.
Спортсмен не понимает, как ему тренироваться, на каких соревнованиях отобраться, кто оплатит ему хотя бы какой-то сбор. Виталию хочется получить ответы на ситуацию, которая сложилась.
Украинский биатлонист заявил, что очень рад успехам Андрея Доценко, у него это был лучший год в карьере. Если какая-то область готова взять в команду, Кильчицкий готов принять предложение, чтобы на два года до Олимпиады найти минимальное финансирование.
Отметим, что в прошлом сезоне биатлонист не выступал.
- 1996 год стал первым для биатлониста. Начиная с 2008 года начал выступать за национальную сборную Украины по биатлону.
- Чемпион и призер зимней Универсиады, бронзовый призер чемпионата мира по биатлону среди юниоров, двукратный призер чемпионата Европы по биатлону среди юниоров, участник чемпионатов Европы по биатлону, участник этапов Кубка мира по биатлону.
- Дебютировал на этапах Кубка мира – в декабре 2009 года в спринте в Поклюке и занял 70 место.
- Первое попадание в зачетную зону – в феврале 2011 года в спринте в Форт-Кенте – 40 место.
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