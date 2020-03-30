Были проблемы с винтовкой, поэтому не выступл в сезоне: заявление украинского биатлониста

Биатлонист сборной Украины Виталий Кильчицкий рассказал, почему пропустил этот сезон и с какими проблемами столкнулся в биатлоне.

Этим биатлонист поделился на своей странице в фейсбуке.

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Интересно, как я мог попасть в команду? Мне не дали разрешение на винтовки в Новояворовске, я не мог выехать в Шушен. Львовский Центр олимпийской подготовки не сделал ни одного сбора, на Кубке Украины не было никого из команд А и Б. Чемпионат отменили,

– заявил биатлонист.

Спортсмен не понимает, как ему тренироваться, на каких соревнованиях отобраться, кто оплатит ему хотя бы какой-то сбор. Виталию хочется получить ответы на ситуацию, которая сложилась.

Украинский биатлонист заявил, что очень рад успехам Андрея Доценко, у него это был лучший год в карьере. Если какая-то область готова взять в команду, Кильчицкий готов принять предложение, чтобы на два года до Олимпиады найти минимальное финансирование.

Отметим, что в прошлом сезоне биатлонист не выступал.

1996 год стал первым для биатлониста. Начиная с 2008 года начал выступать за национальную сборную Украины по биатлону.

Чемпион и призер зимней Универсиады, бронзовый призер чемпионата мира по биатлону среди юниоров, двукратный призер чемпионата Европы по биатлону среди юниоров, участник чемпионатов Европы по биатлону, участник этапов Кубка мира по биатлону.

Дебютировал на этапах Кубка мира – в декабре 2009 года в спринте в Поклюке и занял 70 место.

Первое попадание в зачетную зону – в феврале 2011 года в спринте в Форт-Кенте – 40 место.

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