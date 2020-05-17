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Быстрая карма: футболист "Барселоны" обругал Холанда и сразу поплатился здоровьем – видео

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Футболист "Барселоны" обругал Холанда и сразу поплатился здоровьем
Футболист "Барселоны" обругал Холанда и сразу поплатился здоровьем / GETTY IMAGES

Восстановление матчей немецкой Бундеслиги ознаменовалось не только голами и революционными пятью заменами, но и настоящими драмами на поле. В центральном матче 26 тура между "Боруссией" Дортмунд и "Шальке" игрок хозяев поплатился за хамское поведение.

Жан-Клер Тодибо не помог избежать своей команде разгромного поражения со счетом 4:0. Молодой француз запомнился хамским поведением в отношении соперника, пишет 24 канал.

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На 23-й минуте 20-летний защитник вступил в перепалку с Эрлингом Холандом. Игрок "Шальке" сказал норвежцу: "Иди ###### свою бабушку".

Форвард "Боруссии" с ответом не замедлил. Забивной Эрлинг на 29-й минуте открыл счет в матче, забив свой 10 гол в рамках Бундеслиги.

Через семь минут Бодибо постигла карма. Он неудачно приземлился после единоборства с Ашрафом Хакими, после чего начал хромать и был заменен в перерыве матча.

Жан-Клер играет за "Шальке" на правах аренды. 20-летний француз принадлежит испанской "Барселоне".

"Боруссия" благодаря легкой победе закрепилась на второй строчке в турнирной таблице. Зато "Шальке" уменьшил шансы побороться за место в Лиге чемпионов.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Боруссия Д Шальке
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