Быстрая карма: футболист "Барселоны" обругал Холанда и сразу поплатился здоровьем – видео

Восстановление матчей немецкой Бундеслиги ознаменовалось не только голами и революционными пятью заменами, но и настоящими драмами на поле. В центральном матче 26 тура между "Боруссией" Дортмунд и "Шальке" игрок хозяев поплатился за хамское поведение.

Жан-Клер Тодибо не помог избежать своей команде разгромного поражения со счетом 4:0. Молодой француз запомнился хамским поведением в отношении соперника, пишет 24 канал.

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На 23-й минуте 20-летний защитник вступил в перепалку с Эрлингом Холандом. Игрок "Шальке" сказал норвежцу: "Иди ###### свою бабушку".

No fans = we hear everything. Jean-Clair Todibo to Erling Braut Haaland moments before the Norwegian scored: “Go **** your grandmother.” pic.twitter.com/3Xy1il6HH5 — Get French Football News (@GFFN) May 16, 2020

Форвард "Боруссии" с ответом не замедлил. Забивной Эрлинг на 29-й минуте открыл счет в матче, забив свой 10 гол в рамках Бундеслиги.

Через семь минут Бодибо постигла карма. Он неудачно приземлился после единоборства с Ашрафом Хакими, после чего начал хромать и был заменен в перерыве матча.

Жан-Клер играет за "Шальке" на правах аренды. 20-летний француз принадлежит испанской "Барселоне".

"Боруссия" благодаря легкой победе закрепилась на второй строчке в турнирной таблице. Зато "Шальке" уменьшил шансы побороться за место в Лиге чемпионов.

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