Быть в запасе "Реала" – тоже неплохо, – Андрей Лунин

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Андрей Лунин
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер "Леганеса", права которого принадлежат мадридскому "Реалу", Андрей Лунин прокомментировал свое положение в клубе и предстоящие матчи сборной Украины.

Андрей Лунин признался, что усердно работает на тренировках и ждет своего шанса в "Реале".

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Я жду своего шанса в клубе, работаю на 150%. Когда доверяют и выпускают на матч, то стараюсь показывать стабильную игру. Хотелось бы, конечно, в "Реале" быть. На первых порах в запасе – тоже неплохо.

"В сборной пока со всеми не успел пообщаться. Португалия – лидер нашей группы, но со всеми можно и нужно играть в свою игру. Мы каждый матч будем играть на победу, а результат уже увидим в конце. Роналду? И что? Его останавливать можно командными действиями. "Атлетико" же его остановил в первом матче. Тренерский штаб нам расскажет, как его удержать",
– сказал Лунин FootballHub.

Уже в пятницу, 22 марта, сборная Украины сыграет первый матч квалификации Евро-2020. На выезде украинцы будут противостоять сборной Португалии. А 25 марта сборная Украины на выезде сыграет против Люксембурга.

В понедельник, 18 марта, стало известно, что бразильский нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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