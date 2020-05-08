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Бывшая звезда "Металлиста" заразился коронавирусом

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Диего Соуза
Диего Соуза / dynamo.kiev.ua

Известный футболист Диего Соуза, который выступал за харьковский "Металлист", заразился коронавирусом. Игрок сдал положительный тест на COVID-19.

Об этом стало известно в результате массового тестирования во всех командах Бразилии, информирует A Bola.

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Соуза сейчас выступает за бразильский "Гремио".

Всего в "Гремио" диагноз COVID-19 был поставлен трем работникам клуба. Из футболистов заразился только Соуза.

Сообщается, что футболист будет изолирован от команды в течение двух недель.

Отметим, что в Бразилии стремительно растет количество новых случаев COVID-19. По состоянию на 8 мая там подтверждено 135 773 случая, 9 265 человек умерли.

Что известно о Соузе?В Украине Диего известен по выступлениям за харьковский "Металлист", на контракте в котором был с 2013 по 2016 год. 34-летний игрок также выступал за "Бенфику", "Фламенго", "Крузейро", "Сан-Паулу" и сборную Бразилии.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Футбол Бразилия
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