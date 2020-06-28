Бывшая звезда MMA Джина Карано обнажила пышную грудь: горячее фото
Джина Карано получила известность не только как актриса, но как и спортсменка. Бывшая девушка-боец ММА поделилась эротической фотографией, которая не оставит равнодушным ни одного из ее фанатов.
В своем инстаграме 38-летняя Джина Карано опубликовала действительно откровенное фото груди. Об этом сообщает 24 канал.
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Свобода сексуальная
Фотографию Джина описала цитатой известного американского певца Принса, который умер в 2016 году.
"Я считаю свободу сексуальной. Я считаю свободу настолько сексуальной, что даже не могу тебе ее объяснить. Ты просыпаешься каждый день и чувствуешь, что можешь сделать что угодно", – написала Карано.
Что известно о спортивной карьере Карано
Спортивная карьера Карано началась с муай-тай. Проведя 14 боев (12 побед – 1 поражение – 1 ничья), Карано получила предложение принять участие в первом санкционированном женском бое по смешанным единоборствам в Неваде.
В рамках MMA Карано провела 8 поединков и получила 7 побед. Поражения Карано нанесла Кристиан Сантус в 2009 году.
Широкую известность Карано получила 4 октября 2008-го, выйдя на бой против Келли Коболд.
Джина победила несмотря на скептическое отношение экспертов.
После этого Карано перешла в шоу-бизнес.