Бывшая первая ракетка мира неожиданно объявила о завершении карьеры

28 Читати новину українською
Каролин Возняцки / GETTY IMAGES

Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки объявила, что завершает карьеру после Australian Open-2020. Датская теннисистка заявила, что завершение карьеры не связано со здоровьем.

О завершении карьеры после Australian Open Каролин объявила в своем инстаграме.

Читайте также: Легендарная бельгийская теннисистка восстанавливает карьеру после длительного декрета

Каролин профессионально играет в теннис с 15 лет. За это время она выиграла 30 одиночных титулов WTA, была первой ракеткой мира в течение 71 недели, одержала победу на Итоговом турнире, участвовала в трех Олимпиадах, выиграла Australian Open-2018.

Я всегда говорила себе, что наступит время и я пойму, что больше хочу заниматься различными вещами вне корта, и вот оно наступило. В последние месяцы я осознала, что в жизни гораздо больше всего, что я могу сделать за пределами корта,
– написала Каролин.

По словам теннисистки, она заинтересована в создании своего проекта, в рамках которого будет рассказывать о ревматоидном артрите.

Итак, сегодня я объявляю, что ухожу из тенниса после Australian Open в январе. Это не имеет никакого отношения к моему здоровью и это не прощание. Я с нетерпением жду возможности поделиться этим увлекательным путешествием со всеми вами!,
– резюмировала датчанка.

Кроме того, Возняцки поблагодарила болельщиков, друзей, спонсоров, команду и свою семью за поддержку. "Без вас я бы никогда этого не достигла!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I’ve played professionally since I was 15 years old. In that time I’ve experienced an amazing first chapter of my life. With 30 WTA singles titles, a world #1 ranking for 71 weeks, a WTA Finals victory, 3 Olympics, including carrying the flag for my native Denmark, and winning the 2018 Australian Open Grand slam championship, I’ve accomplished everything I could ever dream of on the court. I’ve always told myself, when the time comes, that there are things away from tennis that I want to do more, then it’s time to be done. In recent months, I’ve realized that there is a lot more in life that I’d like to accomplish off the court. Getting married to David was one of those goals and starting a family with him while continuing to travel the world and helping raise awareness about rheumatoid arthritis (project upcoming) are all passions of mine moving forward. So with that, today I am announcing that I will be retiring from professional tennis after the Australian Open in January. This has nothing to do with my health and this isn’t a goodbye, I look forward to sharing my exciting journey ahead with all of you! Finally, I want to thank with all my heart, the fans, my friends, my sponsors, my team, especially my father as my coach, my husband, and my family for decades of support! Without all of you I could have never have done this!

Допис, поширений Caroline Wozniacki (@carowozniacki)

29-летняя Возняцки сейчас занимает 37 место в рейтинге WTA. В прошлом сезоне ей не удалось выиграть ни одного титула. Ее призовые составили почти два миллиона долларов.

Как есть авокадо: советы по выбору и приготовлению
сегодня
22806
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:36 Руис на 21 килограмм перевесил Джошуа: финальная дуэль взглядов – видео
Юрій Семенюк 75
сегодня 14:10 Ветеран НХЛ нокаутировал вратаря "Каролины" эффектным ударом: видео
Юрій Семенюк 98
5 декабря 17:00 Кубок мира по биатлону-2019: онлайн-трансляция
Юрій Семенюк 220
5 декабря 14:27 Звезда НБА забросил эффектный данк, но рефери не засчитали бросок: видео
Юрій Семенюк 51
4 декабря 17:54 Гвардиола сконфузился, перепутав "Манчестер Сити" с "Баварией": видео
Юрій Семенюк 52
Новости
Больше новостей
Залиште відгук