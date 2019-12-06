Бывшая первая ракетка мира неожиданно объявила о завершении карьеры

Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки объявила, что завершает карьеру после Australian Open-2020. Датская теннисистка заявила, что завершение карьеры не связано со здоровьем.

О завершении карьеры после Australian Open Каролин объявила в своем инстаграме.

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Каролин профессионально играет в теннис с 15 лет. За это время она выиграла 30 одиночных титулов WTA, была первой ракеткой мира в течение 71 недели, одержала победу на Итоговом турнире, участвовала в трех Олимпиадах, выиграла Australian Open-2018.

Я всегда говорила себе, что наступит время и я пойму, что больше хочу заниматься различными вещами вне корта, и вот оно наступило. В последние месяцы я осознала, что в жизни гораздо больше всего, что я могу сделать за пределами корта,

– написала Каролин.

По словам теннисистки, она заинтересована в создании своего проекта, в рамках которого будет рассказывать о ревматоидном артрите.

Итак, сегодня я объявляю, что ухожу из тенниса после Australian Open в январе. Это не имеет никакого отношения к моему здоровью и это не прощание. Я с нетерпением жду возможности поделиться этим увлекательным путешествием со всеми вами!,

– резюмировала датчанка.

Кроме того, Возняцки поблагодарила болельщиков, друзей, спонсоров, команду и свою семью за поддержку. "Без вас я бы никогда этого не достигла!"

29-летняя Возняцки сейчас занимает 37 место в рейтинге WTA. В прошлом сезоне ей не удалось выиграть ни одного титула. Ее призовые составили почти два миллиона долларов.