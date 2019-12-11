Бывшая восьмая ракетка мира стал тренером Элины Свитолиной

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Тренировка Элина Свитолина / Фото: Инстаграм теннисистки

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала в соцсетях фото со своей тренировки. Кроме ее тренера Эндрю Беттлс, в кадре присутствует известный бывший кипрский теннисист Маркос Багдатис. Сам спортсмен написал, что рад тренировать такую замечательную атлетку.

Судя по вспотевшей футболки бывшего теннисиста, похоже, он тренировался вместе с украинской спортсменкой.

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Командная работа дает вам лучшую возможность превратить желание в реальность,
– подписала фото Свитолина.

Этим же фото поделился и сам Багдатис. Он написал, что с нетерпением ждет тренировок с такой замечательной атлеткой.

"Я рад объявить о новой главе в моей жизни. Хочу поблагодарить Элину за то, что доверилась мне", – написал кипрский теннисист.

Что известно о Багдатиса?
Маркос Багдатис – бывший кипрский теннисист, когда-то восьмая ракетка мира. Финалист Australian Open 2006 года и полуфиналист Уимблдонского турнира 2006 года. Победитель 5 турниров ATP, из них 4 – в одиночном разряде.

 

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Спорт Новости Спорта Елина Свитолина Теннис
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