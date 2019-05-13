Бывшая звезда "Барселоны" и "Манчестер Сити" заявил, что готов играть за киевское "Динамо"
36-летний ивуарийский экс-игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре, сейчас является свободным агентом, признался, что был бы не против поиграть за "Динамо" или "Шахтер".
Яя Туре не выходил на поле с момента завершения контракта с греческим "Олимпиакосом" в декабре 2018 года.
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"Поиграть год или два в "Динамо"? Это – не проблема. Я поговорю с Дмитрием Селюком об этом", - улыбаясь, сказал Туре в эфире программы "Бомбардир".
К слову, недавно ивуариец, последним клубом которого был греческий "Олимпиакос", побывал на базе киевского "Динамо", где потренировал молодых игроков.
Напомним, что в составе "Манчестер Сити" Яя Туре выиграл три титула Премьер-лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги. Также с 2003 по 2005 годы Туре защищал цвета донецкого "Металлурга".