Бывшая звезда "Челси" о неудаче Шевченко: Это была уже не та карьера, что в "Милане"

Бывший звездный футболист "Челси" Джон Оби Микел рассказал о том, каким в лондонском клубе был Андрей Шевченко. Украинский нападающий перешел из "Милана" в "Челси" в 2006 году за 51 миллион евро.

Нигерийский футболист в интервью The Athletic заявил, что Шевченко был очень тихим. Это удивило футболистов лондонского клуба, ведь Шевченко переходил в статусе звезды.

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"Андрей был очень тихим парнем, с него не вытянуть ни слова. Он был, вероятно, наиболее тихим игроком, с которым я когда-либо играл", – сказал Джон.

По словам Оби Микеля, игроки "Челси" не могли понять, почему Шевченко молчаливый.

"Его резюме в "Милане" было невероятным. Я вырос, наблюдая за ним. Поэтому, когда он перешел в "Челси", это было похоже на "Вау, это Шева!". Мы просто не могли понять, почему после того, как он приехал, он не говорил – ни на поле, ни на тренировочной площадке, ни за их пределами. Это было странно", – сказал Оби Микел.

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Оби Микел вспомнил о голе Шевченко в 1/4 финала Кубка Англии с "Тоттенхэмом" в 2007 году. Нигериец заявил, что в команде думали, что гол станет поворотным моментом для Андрея.

"Это был потрясающий удар. Мы думали, что это было начало чего-то, что будет поворот и он вернется. Но этого так никогда и не произошло. Это была уже не та карьера, которую он имел в "Милане", – сказал Джон .

Видео гола Шевченко в ворота "Тоттенхэма"

Оби Микел заявил, что в "Челси" пытались вернуть Шевченко его взрывчатость на поле.

"Не могу сказать, что он не забивал голы. "Челси" пытался вернуть его взрывчатость. Все пытались помочь ему. Но я думаю, что он просто перешел в неподходящее время. Ему едва исполнилось 30 лет, футболисты начинают немного терять в этом возрасте", – резюмировал Оби Микел.

Что известно о карьере Шевченко в "Челси"?Футболист выступал за "синих" с 2006 по 2008 год. За "Челси" Шевченко сыграл 77 матчей, в которых забил 22 гола. Шевченко выигрывал Кубок и Суперкубок Англии и Кубок Футбольной лиги.

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