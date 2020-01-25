Бывшая звезда чемпионата Украины по баскетболу Арчибальд неожиданно умер в 39 лет

Бывший игрок мариупольского "Азовмаша", "Мемфиса", "Орландо" и других команд НБА Роберт Арчибальд умер в возрасте 39 лет.

Подробности смерти известного баскетболиста пока остаются неизвестными. Об этом сообщает The News Gazette.

Читайте также: Умер мотогонщик Эдвин Стравер, который попал в аварию на "Дакаре"

Арчибальд был единственным в истории шотландским игроком, которому удалось пробиться в Национальную баскетбольную ассоциацию. За карьеру в Лиге он сыграл 44 матча за "Мемфис", "Финикс", "Торонто" и "Орландо".

После НБА центровой имел довольно успешную карьеру в Европе, где успел поиграть за испанскую "Валенсию", итальянский "Пезаро", испанский "Ховентут", украинский "Азовмаш", испанские "Уникаху" и "Сарагосу".

В Украине Арчибальд выиграл Суперлигу-2008, став MVP финальной серии того сезона. За клуб из Мариуполя шотландец провел 18 матчей.