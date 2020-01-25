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Бывшая звезда чемпионата Украины по баскетболу Арчибальд неожиданно умер в 39 лет

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Умер Роберт Арчибальд / Getty Images

Бывший игрок мариупольского "Азовмаша", "Мемфиса", "Орландо" и других команд НБА Роберт Арчибальд умер в возрасте 39 лет.

Подробности смерти известного баскетболиста пока остаются неизвестными. Об этом сообщает The News Gazette.

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Арчибальд был единственным в истории шотландским игроком, которому удалось пробиться в Национальную баскетбольную ассоциацию. За карьеру в Лиге он сыграл 44 матча за "Мемфис", "Финикс", "Торонто" и "Орландо".

После НБА центровой имел довольно успешную карьеру в Европе, где успел поиграть за испанскую "Валенсию", итальянский "Пезаро", испанский "Ховентут", украинский "Азовмаш", испанские "Уникаху" и "Сарагосу".

В Украине Арчибальд выиграл Суперлигу-2008, став MVP финальной серии того сезона. За клуб из Мариуполя шотландец провел 18 матчей.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол
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