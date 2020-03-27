Бывшая звезда "Шахтера" попал в скандал во время карантина: все из-за сексуального фото девушки
Бывший игрок донецкого "Шахтера", а теперь полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста может получить немало неприятностей. Все из-за фотографии в Instagram своей девушки Натальи Феликс.
На время карантина все футболисты отправились по домам. Но "Ювентус" позволил своим игрокам поехать на родину. Но при одном условии – там они должны соблюдать строгие правила самоизоляции.
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Но не все могут соблюдать такие правила. Одним из нарушителей стал Дуглас Коста. И все бы ничего, если бы его девушка Наталья Феликс не выложила фото с ним на отдыхе.
А также в Stories пара выложила видео, как катается на квадроцикле по ночным улицам города.
Стопкадр из видео ночной прогулки на квадроцикле Дугласа Косты и его девушки
Такое поведение вызвало возмущение у президента "Ювентуса" Андреа Аньелли, сообщает издание Daily Mail.
Какое именно наказание может грозить футболисту – пока неизвестно. Аньелли может с легкостью продать футболиста, нарушившего правила. Или же не предложить игроку новое, улучшенное соглашение.
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