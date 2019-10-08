Бывшего тренера "Шахтера" Паулу Фонсеку дисквалифицировали на два матча
Бывший тренер донецкого "Шахтера", а теперь наставник итальянской "Ромы" Паулу Фонсека пропустит два матча своей команды из-за дисквалификации.
Фонсеку дисквалифицировали на два матча чемпионата Италии за оскорбление судьи. После матча с "Кальяри", в котором его команда сыграла вничью 1:1, Фонсека выразил возмущение главному арбитру матча. Причиной стал незасчитанный гол нападающего Николы Калинича (в свое время в Украине выступал за "Днепр") уже в компенсированное время. За свои высказывания Фонсека получил красную карточку еще во время игры.
Потому Фонсека точно пропустит матчи "Ромы" в чемпионате против "Сампдории" и "Милана".
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Также на "Рому" наложили штраф в размере 15 тысяч евро. Все из-за того, что в том же матче против "Кальяри" на скамейке запасных находился физиотерапевт, который не имел права там быть. При этом он тоже выражал свое недовольство действиями арбитра матча.
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