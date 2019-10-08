Бывшего тренера Усика и Кличко прооперировали после ужасного нападения

0 Читати новину українською
Джеймс Али Башир
Джеймс Али Башир / Фото из открытых источников

Тренер Джеймс Али Башир был прооперирован после нападения во время церемонии взвешивания перед боем его подопечной Иваны Хабазин (20-3, 7 КО) против американки Клариссы Шилдс (9-0, 2 КО).

Спорт 24 писал, что во время взвешивания Башир сцепился с мужчиной, предположительно из команды Шилдс. В Башира переломы лицевых костей.

Читайте также: Дебютный бой Усика в супертяжах под угрозой срыва: соперник провалил допинг-тест

Сам Джеймс Али Башир в Facebook рассказал, что уже перенес операцию после нападения на него.

"Одна операция уже прошла. Сколько еще нужно перенести – одному Богу известно", – написал Башир.

Согласно последней информации нападавшим оказался брат Шилдс – Артис Джекел Мак. В полиции подтвердили, что подозреваемый задержан, но обвинение ему пока еще не предъявлено. Полицейские имя нападавшего не называют.

К слову, пока Али Башир является тренером украинского супертяжа Владислава Сиренко. Ранее он также работал с Александром Усиком и Владимиром Кличко.

blog_ava
Чем Украина кормит мир и сколько зарабатывает
сегодня
2009
Автор: Висент Луис
Теги: Владимир Кличко Александр Усик Спорт Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Полезные советы: как правильно закалять организм?
7 октября 21:35 Полезные советы: как правильно закалять организм?
Назарій Дзюбановський 104
Название клуба УПЛ на их стадионе заменили ругательным словом: фото 18+
7 октября 16:43 Название клуба УПЛ на их стадионе заменили ругательным словом: фото 18+
Ігор Саджениця 186
Футболисты "Баварии" с большими бокалами пива празднуют "Октоберфест": яркие фото
7 октября 15:28 Футболисты "Баварии" с большими бокалами пива празднуют "Октоберфест": яркие фото
Михайло Гема 70
"Барселона" разгромила "Севилью", доигрывая матч вдевятером: видео
7 октября 10:14 "Барселона" разгромила "Севилью", доигрывая матч вдевятером: видео
Ігор Саджениця 257
"Ювентус" одолел "Интер" и стал лидером Серии А
7 октября 09:47 "Ювентус" одолел "Интер" и стал лидером Серии А
Ігор Саджениця 279
Новости
Больше новостей
Залиште відгук