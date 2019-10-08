Бывшего тренера Усика и Кличко прооперировали после ужасного нападения
Тренер Джеймс Али Башир был прооперирован после нападения во время церемонии взвешивания перед боем его подопечной Иваны Хабазин (20-3, 7 КО) против американки Клариссы Шилдс (9-0, 2 КО).
Спорт 24 писал, что во время взвешивания Башир сцепился с мужчиной, предположительно из команды Шилдс. В Башира переломы лицевых костей.
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Сам Джеймс Али Башир в Facebook рассказал, что уже перенес операцию после нападения на него.
"Одна операция уже прошла. Сколько еще нужно перенести – одному Богу известно", – написал Башир.
Согласно последней информации нападавшим оказался брат Шилдс – Артис Джекел Мак. В полиции подтвердили, что подозреваемый задержан, но обвинение ему пока еще не предъявлено. Полицейские имя нападавшего не называют.
К слову, пока Али Башир является тренером украинского супертяжа Владислава Сиренко. Ранее он также работал с Александром Усиком и Владимиром Кличко.
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