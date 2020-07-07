Бывший форвард "Шахтера" и сборной Украины Сергей Шищенко начнет новый сезон в статусе наставника "Полесья".

Соглашение житомирского клуба и 44-летнего специалиста рассчитано на один год. Об этом сообщает официальный сайт житомирского клуба.

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Стоит отметить, что главный тренер был заменен по просьбе новых спонсоров, которые финансируют команду.

4 июля пост главного тренера "Полесья" покинул Анатолий Бессмертный. По итогам последнего сезона Второй лиги, специалист вывел житомирян на повышение в Первую лигу.

Что известно о Сергее Шищенко