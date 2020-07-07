Бывший футболист сборной Украины возглавил одного из лидеров чемпионата
Бывший форвард "Шахтера" и сборной Украины Сергей Шищенко начнет новый сезон в статусе наставника "Полесья".
Соглашение житомирского клуба и 44-летнего специалиста рассчитано на один год. Об этом сообщает официальный сайт житомирского клуба.
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Стоит отметить, что главный тренер был заменен по просьбе новых спонсоров, которые финансируют команду.
4 июля пост главного тренера "Полесья" покинул Анатолий Бессмертный. По итогам последнего сезона Второй лиги, специалист вывел житомирян на повышение в Первую лигу.
Что известно о Сергее Шищенко
- В годы игровой карьеры Шищенко выступал за донецкие "Шахтер" и "Металлург", "Металлист", Черноморец "и другие клубы. За сборную Украины сыграл 14 матчей, отметился одним голом.
- Шищенко ранее работал тренером в донецком "Металлурге", каменецкой "Стали", "Ильичевце" и "Шахтере" (U-19). Также специалист был главным тренером в "Буковине" и "Николаеве", с которым он работал в сезоне 2018/2019 и в первой части сезона-2019/20.