Бывший нападающий "Металлиста" Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством
Экс-нападающий харьковского "Металлиста" Милян Мрдакович совершил самоубийство в собственной квартире. Футболист застрелился из пистолета.
Как сообщает издание Sportske.net, трагедия произошла в центре Белграда в съемной квартире, где 38-летний экс-футболист жил вместе со своей девушкой.
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После того, как Мрдакович сел на кровать и со словами "Я больше не могу" взял пистолет, девушка убежала из квартиры и позвонила в полицию. Правоохранители прибыли на вызов и нашли Миляна мертвым – он выстрелил себе в голову.
Что известно о карьере Миляна Мрдаковича
- Милян Мрдакович начинал карьеру футболиста в бельгийском "Андерлехте".
- Мрдакович выступал за "Металлист" в сезоне-2005/06. Серб провел в команде Мирона Маркевича один сезон, забив 6 голов за 24 матча.
- Также нападающий представлял целый ряд других европейских клубов и завершил карьеру в 2017 году.
- Всего он провел на клубном уровне 397 матчей и забил 150 голов. Также форвард играл за сборную Сербии на Олимпиаде-2008 в Пекине.