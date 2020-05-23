Бывший нападающий "Металлиста" Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством

Экс-нападающий харьковского "Металлиста" Милян Мрдакович совершил самоубийство в собственной квартире. Футболист застрелился из пистолета.

Как сообщает издание Sportske.net, трагедия произошла в центре Белграда в съемной квартире, где 38-летний экс-футболист жил вместе со своей девушкой.

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После того, как Мрдакович сел на кровать и со словами "Я больше не могу" взял пистолет, девушка убежала из квартиры и позвонила в полицию. Правоохранители прибыли на вызов и нашли Миляна мертвым – он выстрелил себе в голову.

Что известно о карьере Миляна Мрдаковича