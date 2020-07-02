Бывший владелец Формулы-1, бывший почетный президент серии Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом.

Его 44-летняя жена Фабиана родила мальчика в Швейцарии, его назвали Эйсом (Ace). Об этом сообщил известный спортивный журналист Роджер Бенуа на своей странице в Twitter.

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Мальчик является первым сыном Экклстоуна. Бывший босс "Формулы-1" с женой-бразильянкой проживает на ферме близ Сан-Паулу, отмечает агентство новостей dpa.

Экклстоун имеет трех дочерей из предыдущих браков и уже даже правнуков. Его старшей дочери Деборе – 65 лет, Тамаре – 36, а Петре – 32.

На директоре по маркетингу Фабиане Флоси функционер женился в 2012 году после развода с хорватской моделью Славицей Радич, которая родила ему двух дочерей. Экклстоун и Флоси познакомились во время FIA World Motor Sport Council в 2009 году.

Берни Экклстоун в Формуле-1

Берни Экклстоун был руководителем Формулы-1 в течение 40 лет. Он ушел с поста в 2017 году, после того, как контроль над королевскими автогонками перешел к компании Liberty Media. Ранее он признавался, что не хочет, чтобы его будущий сын участвовал в гонках. Недавно в интервью немецкому телеканалу Sport1 он сказал, что было бы хорошо, если бы его сын стал бизнесменом.