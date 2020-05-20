Бывший защитник киевского "Динамо" подхватил коронавирус

У бывшего защитника киевского "Динамо" Бетао, который сейчас выступает за бразильский "Аваи", подтвержден положительный тест на коронавирус.

Симптомы у спортсмена проявились после общения с футболистом "Сан-Пауло", у которого позже тоже диагностировали COVID-19. Об этом сообщает HTE Sports.

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"Мой тест был положительным, у меня был вирус, но сейчас он уже не работает. Коронавируса у меня больше нет. У меня была головная боль и простуда. Я продолжал нормально тренироваться, мне не мешало. Когда у моего друга подтвердили, я пообщался с клубным врачом. Я провел 30 дней дома, чтобы не распространять вирус. Я нормально проводил время дома, но на ночь шел в отдельную комнату. На тот момент я еще не знал, что это коронавирус. Думал, что обычный грипп", – рассказал сам футболист.

Что известно о карьере Бетао в "Динамо"?

36-летний бразилец выступал за "Динамо" в период с 2008 по 2013 год, а также возвращался в киевский клуб в 2015 году.

Кроме этого, Бетао выступал за "Коринтианс", "Сантос", "Эвиан" и "Понте Прету". За клуб бразильской Серии Б "Аваи" играет с 2016 года.

В составе "Динамо" Бетао провел 170 матчей во всех турнирах, сделав 3 результативные передачи. Становился чемпионом Украины, а также обладателем Кубка Украины и Суперкубка.

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