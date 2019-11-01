Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри дебютировал в реслинге: фото и видео

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBO и WBA Тайсон Фьюри решил попробовать себя в реслинге. Дебютировал он с эффектной победы.

Традиционно для реслинга, в бою было много шоу. На сам поединок, который состоялся в Саудовской Аравии, Фьюри вышел в традиционной для этого региона одежде.

Дрался он против Броуна Строумена. Это было ожидаемо, учитывая, что недавно оба бойца устроили беспорядки в ринге.

Как это было: Тайсон Фьюри устроил массовую драку в ринге: его сдерживало 20 человек (фото и видео)

Оба бойца показали шоу для зрителей. Победу же одержал Фьюри.

Стоит добавить, что за это выступление, по данным британских СМИ, Тайсон Фьюри получил 15 миллионов долларов.

Напомним, последний бой Фьюри провел 14 сентября 2019 года, победив шведа Отто Валлина решением судей. Фьюри является одним из претендентов на бой против Александра Усика в тяжелом весе. При этом британец уже имеет опыт проведения боев против украинцев. 28 ноября 2015 года на переполненной арене в Дюссельдорфе состоялся бой Тайсона Фьюри с многолетним чемпионом и лидером дивизиона Владимиром Кличко. Британец победил решением судей и выиграл титулы чемпиона WBO, IBF, IBO и WBA Super. Впоследствии он их потеряет, отказавшись проводить обязательные защиты.

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