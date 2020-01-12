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Бывший чемпион WBO забил соперника в ринге: видео

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Хайме Мунгія / Golden Boy Boxing

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Хайме Мунгия дебютировал в среднем весе. Мексиканец брутально победил Гэри О'Салливана.

Впервые мексиканец потряс соперника в первом раунде мощными ударами. В дальнейшем Мунгия не сбавлял обороты.

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Защита мексиканца не была безупречной, поэтому О'Салливан также несколько раз потряс соперника.

В шестом раунде Мунгия был оштрафован снятием балла за удар ниже пояса, а в седьмом отправил ирландца на настил.

Ирландец продолжил бой и держался до последнего, но в 11-й трехминутке все же капитулировал.

Хайме отправил его в нокдаун серией плотных попаданий, после чего угол пострадавшего вмешался и остановил поединок.

Для Хайме Мунгии это 35 победа на профессиональном ринге. Мексиканец до сих пор не знает горечи поражений.

Хайме Мунгия – Гэри О'Салливан видеообзор боя

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс
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