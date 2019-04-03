Бывший форвард "Динамо" оформил хет-трик в матче против "Бока Хуниорс": видео

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Марко Рубен забил хет-трик
Марко Рубен забил хет-трик / twitter Athletico Paranaense

В матче третьего тура Кубка Либертадорес бразильский "Атлетико Паранаэнсе" на своем поле разгромил аргентинский "Бока Хуниорс". Все три гола забил бывший нападающий "Динамо" Марко Рубен.

Марко Рубен забил на 36-й, 69-й и 82-й минутах. А его голы позволили "Атлетико" победить "Бока Хуниорс" 3:0. А также возглавить группу G Кубка Либертадорес после трех туров.

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Видео голов Марко Рубена в ворота "Бока Хуниорс"

Кроме этого хет-трика, Марко Рубен также забил один из четырех голов "Атлетико" в ворота "Вильстермана" в Кубке Либертадорес.

Марко Рубен перешел в киевское "Динамо" из испанского "Вильярреала" летом 2012 года. По неофициальным данным, переход игрока обошелся киевскому клубу в 10 миллионов евро. Однако, стать основным в "Динамо" нападающий так и не сумел. Он сыграл лишь 11 матчей за клуб, в которых забил один гол – 3 ноября 2012 в ворота "Таврии". Летом 2013 года был отдан в годичную аренду во французский "Эвиан". Через год он отправился в аренду в мексиканский "УАНЛ Тигрес". В конце декабря 2014 года был отдан в полуторагодичную аренду в "Росарио Сентраль". В январе 2016 года Марко Рубен после годичной аренды подписал полноценный контракт с "Росарио Сентраль". В начале 2019 года клуб отдал его в аренду в "Атлетико".

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Теги: Спорт Футбол Динамо
Источник: 24 Канал
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