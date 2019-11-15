Бывший футболист "Динамо" может возглавить клуб УПЛ

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Юрий Максимов
Юрий Максимов / kazfootball.kz

Новым главным тренером полтавской "Ворсклы" может стать бывший полузащитник сборной Украины Юрий Максимов.

Руководство полтавчан определилось с заменой Виталию Косовскому, сообщает телеканал "Футбол 1".

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По информации источника, Максимов будет представлен команде в ближайшее время.

Ранее в Украине Юрий Максимов тренировал ЦСКА Киев, "Оболонь", "Кривбасс" и "Металлург" Донецк. Также в его карьере были "Мордовия" и "Тараз". Последний клуб – "Кешля", который он покинул в 2018-м.

Также сообщается, что "Ворскла" приглашала на пост главного тренера 53-летнего украинского специалиста Юрия Вернидуба. Но Вернидуб предпочел возглавить солигорский "Шахтер".

Спорт 24 писал, что 14 ноября руководство "Ворсклы" отправило в отставку тренерский штаб из-за неудовлетворительных результатов.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Ворскла УПЛ
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