Бывший футболист "Динамо" похвастался немалой коллекцией футболок известных игроков: видео
Бывший полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес собрал немалую коллекцию футболок игроков, против которых ему пришлось выступать.
Видео своей впечатляющей коллекции Дерлис Гонсалес выставил у себя в Instagram. Всего там выложено более 70 футболок.
К слову Бразильский фанат показал впечатляющую коллекцию футболок Андрея Шевченко: фото
- Дерліс Гонсалес за свою карьеру выступал в Португалии ("Бенфика"), Парагвае ("Гуарани", "Олимпия"), Швейцарии ("Базель"), Украине ("Динамо") и Бразилии ("Сантос").
- В "Динамо" Гонсалес перешел летом 2015 года за 9,4 миллиона евро из "Базеля". Летом 2018 года отправился в аренду в бразильский "Сантос".
- Зимой 2020 года стал игроком парагвайской "Олимпии".
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