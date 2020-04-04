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Бывший футболист "Динамо" похвастался немалой коллекцией футболок известных игроков: видео

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Дерлис Гонсалес / ФК "Динамо"

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес собрал немалую коллекцию футболок игроков, против которых ему пришлось выступать.

Видео своей впечатляющей коллекции Дерлис Гонсалес выставил у себя в Instagram. Всего там выложено более 70 футболок.

К слову Бразильский фанат показал впечатляющую коллекцию футболок Андрея Шевченко: фото 

  • Дерліс Гонсалес за свою карьеру выступал в Португалии ("Бенфика"), Парагвае ("Гуарани", "Олимпия"), Швейцарии ("Базель"), Украине ("Динамо") и Бразилии ("Сантос").
  • В "Динамо" Гонсалес перешел летом 2015 года за 9,4 миллиона евро из "Базеля". Летом 2018 года отправился в аренду в бразильский "Сантос".
  • Зимой 2020 года стал игроком парагвайской "Олимпии".

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Динамо
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