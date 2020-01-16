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Бывший футболист "Карпат" получил пожизненную дисквалификацию за договорные матчи

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Алексей Сучков / Трибуна

Белорусский футболист Алексей Сучков пожизненно отстранен от футбола. Такое наказание он получил из-за участия в договорных матчах.

Как говорится на сайте ассоциации "Белорусская федерация футбола", игроки получили наказание за "получение денежного вознаграждения за оказание влияния на результаты соревнований".

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Всего дисквалификацию получили 16 футболистов. Однако только двое получили пожизненную дисквалификацию. Это Алексей Сучков и Валерий Белявский. Остальные — от одного до трех лет дисквалификации.

Алексей Сучков выступал за львовские "Карпаты" в 2002-2008 годах (с перерывом на выступление за российский "Шинник"). В Украине также выступал за "Харьков".

Что касается договорных матчей, то речь идет о его выступлениях за белорусский "Нафтан", в котором он выступал с 2014 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта ФК Карпаты Спорт Футбол
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