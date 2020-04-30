Бывший футболист сборной Украины рассказал, возглавит ли "Динамо"

Легендарный футболист сборной Украины Олег Гусев рассказал, хотел бы стать тренером киевского "Динамо". Сейчас Гусев является помощником главного тренера "Динамо" U-21.

В интервью "Вацко Live" Гусев заявил, что пока не думает над тем, чтобы возглавить "Динамо". Гусев убеждает, что ему нужно набраться опыта.

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"Каждый человек, когда выбирает путь – ставит задачу достичь максимума. Для Украины тренировать "Динамо" – одно из самых больших достижений.

"Спроси любого тренера – он скажет, кроме тренера другого украинского клуба, что хотел бы тренировать "Динамо". Если бы сказал, что нет – это была бы неправда. Но в ближайшее время – я не хотел бы. Опыта мало", – сказал Гусев.

Также Гусев отметил, что быть футболистом и тренером – это совсем разные вещи.

"Быть тренером – новое дело для меня, еще не изученное. Мне казалось, что это намного проще. В плане коммуникации, принятия решений. Даже в выборе состава много нюансов есть.

Когда играешь, все кажется таким простым – кто сильнее на тренировках, тот и играет. Но есть свои нюансы, которые в тренерском деле надо учитывать. Футболисты и тренеры – совершенно разные профессии", – сказал Гусев.

Что известно о Гусеве? 37-летний Гусев 15 лет выступал за "Динамо", с которым выиграл 13 трофеев в Украине. В мае 2018 года завершил карьеру футболиста. За сборную Украины Гусев отыграл 98 матчей. На чемпионате мира 2006 года, забил решающий пенальти в 1/8 финала против Швейцарии.

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