Бывший футболист сборной Украины жестко прошелся по Усику

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко в очередной раз высказал мнение об Александре Усике. Левченко, который является президентом профсоюза футболистов Нидерландов, возмущен недавними заявлениями украинского боксера.

В прямом эфире на инстаграм-странице издания Tribuna.com Левченко поделился мнением о высказываниях Александра Усика.

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Евгений, который живет в Нидерландах, заявил, что там также есть такие люди. Впрочем, для Левченко остаются странными заявления Александра.

Я даже не знаю, как это назвать. Иногда задумываешься, почему такие высказывания делаются такими взрослыми людьми. Людьми, которые имеют огромное влияние на нашу общественность.

Для меня высказывания Усика были совершенно непонятны. Возможно, его на это провоцировали. Но в любом случае я с этими высказываниями не согласен: ни относительно коронавируса, ни относительно Крыма, ни относительно других вопросов,

– заявил Левченко.

Левченко уверен, что Усик имеет право на свою точку зрения. Но бывший футболист считает высказывания боксера неправомерными. "Я считаю, что нет. Для меня это очень странно", – сказал Левченко.

"Когда люди говорят, не думая, это вызывает гнев. Коронавирус – это больная тема. Двое моих близких друзей лежали в реанимации. Когда он все это просто отметает и говорит есть чеснок, ходить причащаться, целовать иконы и все будет нормально – это очень глупо", – резюмировал Левченко.

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Какие заявления делал Усик в последние недели

Непобедимый украинский боксер ранее призвал всех ходить в храмы, несмотря на пандемию коронавируса.

Недавно в интервью Дмитрию Гордону боксер объяснил свою позицию. Он заявил, что был взбешен, что в Украине могут запретить ходить в храмы.

Кроме того, боксер в шутку советовал пить воду из под крана, ведь там есть хлорка, которая "убивает" вирус.

На Пасху боксер неожиданно изменил свое мнение и призвал людей остаться дома.

Александр признает проблему коронавируса, но призывает людей не паниковать и меньше смотреть телевидение.

Также боксер дал интервью бывшей депутатке "Партии регионов" Елене Бондаренко, где высказался о Крыме и декоммунизации в Украине.

ИНТЕРВЬЮ УСИКА ДЛЯ БОНДАРЕНКО: ГЛАВНОЕ

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