Бывший главный тренер сборной Украины неожиданно остался без работы
Руководство "Харьковских Соколов" решило досрочно прекратить сотрудничество с наставником Евгением Мурзиным.
Как сообщает официальный сайт "Соколов", в клубе остались недовольны результатами команды, в связи с чем было принято решение досрочно разорвать отношения со специалистом. Под руководством Мурзина харьковчане получили 2 победы в 14 матчах.
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Руководить командой до конца сезона, выполняя обязанности главного тренера будет Олег Манойленко, который выполнял обязанности ассистента Мурзина.
Напомним, что в начале сезона руководил командой Владимир Коваль, который принял решение подать в отставку, проиграв 8 матчей на старте "регулярки".
Харьковчане остаются на дне турнирной таблицы. От восьмого места, дающего право на последнюю путевку в плей-офф, команда отстает на три очка.
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