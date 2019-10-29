Бывший игрок "Динамо" рассказал, как приезжал на тренировку команды с охраной

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев признался, что в свое время пользовался услугами охраны. При этом с охраной он приезжал даже на тренировку команды.

Причиной, почему он ездил с охраной, Алиев назвал "понты". Об этом он заявил в интервью Sport Arena.

"Машины у меня сейчас нет. Бывает, езжу на такси. Бывает – на метро. Надо быть ближе к людям. Ранее было дело [в "Динамо" приезжал на тренировки с охранником]. Тогда у меня были какие-то понты. Сейчас же я стараюсь быть ближе к окружающим. Да и охрана эта была больше для семьи, а не для меня. Водитель-охранник, если говорить точно", – признался в интервью Алиев.

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Стоит напомнить, что Александр Алиев недавно попал в скандал с полицейскими. Они остановили автомобиль, в котором находился бывший футболист. Это ему не очень понравилось, поэтому Алиев начал им угрожать, используя ненормативную лексику. Впоследствии за это ему пришлось извиняться.

Александр Алиев выступал за киевское "Динамо" с 2005 по 2010 годы, а затем с 2011 до 2013 годы. За это время он дважды выигрывал с командой чемпионат Украины.