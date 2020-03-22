Бывший игрок сборной Нигерии Ифеани Джордж погиб в автокатастрофе: фото жуткого ДТП
Бывший нападающий сборной Нигерии Ифеани Джордж погиб в автокатастрофе. Его автомобиль влетел в грузовик. Вместе с ним погибли еще два человека.
Авария произошла на трассе между городами Агбор и Бенин. Игрок на собственном автомобиле направлялся из города Энугу, где выступал за местную команду "Рейнджерс", в Лагос. На одном из участков трассы автомобиль влетел в грузовик, который был впереди.
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В автомобиле вместе с Ифеани Джорджем было еще двое пассажиров. Один из них – также футболист "Энугу Рейнджерс" Эммануэль Огбу.
Фото с места катастрофы, в которой погиб Ифеани Джорджи (фото: twitter.com/akstrending)
Футболисты ехали к своим домам из-за паузы в чемпионате, вызванной вспышкой коронавируса во всем мире.
- Ифеани Джорджу было 26 лет.
- В 2017 году он провел два матча за сборную Нигерии.
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