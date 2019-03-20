Бывший игрок сборной Украины перебрался в российский чемпионат

Баскетболист Джером Рэндл перешел в российский клуб "Локомотив-Кубань". Соглашение с бывшим игроком сборной Украины рассчитано до конца сезона.

Джером Рэндл (175 см, 79 кг) должен заменить в российском клубе Тревора Лейси и расширить ротацию команды в чемпионате. При этом что в Россию Джером Рэндл попал впервые.

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Предыдущим клубом баскетболиста был австралийский "Сидней Кингс" (Sydney Kings). Его статистика в NBL (национальный чемпионат Австралии и Новой Зеландии) в сезоне-2018/19 за 29 матчей – по 33 минуты за игру он набирает 17,9 очка, 4,1 передачи, 2,5 подбора и 0,6 перехвата.

Джером Рэндл выступал за сборную Украины во время Евробаскет-2015. Там он сыграл в пяти матчах. В Украине баскетболист выступал за "Азовмаш".