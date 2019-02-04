Бывший игрок "Шахтера" Дуглас Коста попал в ужасную аварию: фото с места происшествия

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Экс-игрок Шахтера Дуглас Коста попал в аварию
Дуглас Коста

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера", а теперь игрок туринского "Ювентуса" Дуглас Коста утром в понедельник, 4 февраля, попал в аварию. К счастью, футболист не пострадал.

При этом сам автомобиль, в котором находился Дуглас Коста, получил немалые повреждения. Что касается футболиста, то он находится в шоковом состоянии. Однако обошлось без травм. Поэтому отказался от госпитализации.

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Что касается второго участника аварии, то ему повезло значительно меньше. 47-летний водитель Fiat Punto был госпитализирован и нуждается в лечении.

 

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Теги: Футбол Спорт Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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