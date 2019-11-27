Бывший игрок "Шахтера" Ракицкий признался, что мог перейти в киевское "Динамо"

22 Читати новину українською
Ярослав Ракицкий / ФК "Зенит"

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий рассказал, что мог оказаться в киевском "Динамо".

Еще до начала карьеры в донецком "Шахтере" Ярослав Ракицкий мог оказаться в киевском "Динамо". Об этом футболист рассказал в интервью "фонтанка.ру".

Читайте также: Без меня сборная и так играет хорошо, я там буду лишний, – Ракицкий

- Вы начинали карьеру в маленьком украинском городе Першотравенске. Расскажите детали.
- Это маленький город, тысяч 30 населения. Там был хороший тренер: Павел Васильевич Дулин. У него было много друзей, которые работают в "Шахтере", мы занимались у него, в частности вместе с футболистом Виталием Виценецем.

- Это который был у вас свидетелем на свадьбе?
- Да. Мы из одного города, в один день родились, но с разницей в год. Я ездил на просмотр в Киев в "Динамо", но что-то не пошло, и я в итоге оказался в "Шахтере".

- А кто в футбол вас привел?
- Больше всего возил и водил дедушка. Спортивный дед, любит теннис настольный. Сейчас ему 75 лет исполнилось. До сих пор в пинг-понг рубится.

- Вы почти два десятилетия провели в Донецке. Очень сложно, по моим ощущениям, решиться на переход после такого срока.
- Очень сложно, очень слезно. Все это долго обдумывалось мной и женой. Надо было сделать этот шаг. Позвонил президенту, мы с ним поговорили и все обсудили.

Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" из "Шахтера" в январе 2019 года. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.

Как сделать сырники: простые рецепты приготовления
сегодня
23784
Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер Динамо Ярослав Ракицький
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Юный болбой принял участие в голевой комбинации "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов – видео
сегодня 21:10 Юный болбой принял участие в голевой комбинации "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов – видео
Юрій Семенюк
"Киев-Баскет" одержал драматическую победу в Кубке Европы ФИБА, "Днепр" крупно проиграл
сегодня 20:49 "Киев-Баскет" одержал драматическую победу в Кубке Европы ФИБА, "Днепр" крупно проиграл
Юрій Семенюк 8
Ярмоленко сыграл Санта-Клауса в рождественском ролике "Вест Хэма": милое видео
сегодня 13:17 Ярмоленко сыграл Санта-Клауса в рождественском ролике "Вест Хэма": милое видео
Юрій Семенюк 69
В НХЛ разгорелся расовый скандал из-за хоккеиста из Украины
сегодня 07:12 В НХЛ разгорелся расовый скандал из-за хоккеиста из Украины
Юрій Семенюк 529
"Шахтер" получил важную ничью с "Манчестер Сити" благодаря голу Соломона: видео
сегодня 00:15 "Шахтер" получил важную ничью с "Манчестер Сити" благодаря голу Соломона: видео
Вісент Луїс 916
Новости
Больше новостей
Залиште відгук