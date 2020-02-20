Бывший игрок "Зари" Деннис забил курьезный гол "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы: видео

Бельгийский "Брюгге" и английский "Манчестер Юнайтед" сыграли первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Он закончился вничью 1:1.

Первый гол в матче забил бывший нападающий луганской "Зари" Деннис Бонавентуре. При этом взятие ворот получилось достаточно курьезное. Голкипер "Брюгге" выбил мяч на чужую половину поля. Там Деннис выиграл позицию у игрока МЮ Уильямса и перебросил Ромеро, который не вовремя покинул свои ворота.

Смотрите видео гола Денниса Бонавентуре в ворота "Манчестер Юнайтед"

Но стоит отметить, что пропустил "Брююге" тоже после собственной ошибки. После вбрасывания аута на чужой половине поля, Марсияль завоевал мяч у соперника и реализовал выход на ворота Миньйоле.

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Впоследствии авторы голов могли забивать еще. Марсияль в первом тайме попал в штангу, а Ромеро справился с ударом Денниса с острого угла.

Матч так и закончился вничью 1:1. И теперь команды ожидает ответный матч 27 февраля в Англии.

Смотрите видеообзор матча Брюгге – Манчестер Юнайтед

Стоит напомнить, что до этого Деннис отметился дублем в ворота "Реала" в Лиге Европы. Тогда "Брюгге" играл на выезде после первого тайма 2:0, но в итоге команды сыграли вничью 2:2.

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