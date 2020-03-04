Бывший клуб тренера "Шахтера" оштрафовали за расизм

Португальский клуб "Витория" из города Гимарайнш наказан штрафом в размере 18 тысяч евро за поведение болельщиков на матче чемпионата Португалии против "Порту". Игра завершилась победой "Порту" со счетом 2:1.

Как сообщал Спорт24, в игре, которая состоялась 16 февраля, футболист "Порту" Мусса Марега столкнулся с расистскими оскорблениями с трибун.

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28-летний футболист отказался терпеть возгласы местных болельщиков и покинул поле, несмотря на попытки других игроков остановить его.

Видео как Марега покидал поле

Le Figaro сообщает, что "Витория" за оскорбления Мареги фанатами оштрафована на 714 евро. Еще 7 140 евро клуб заплатит за то, что болельщики ломали и бросали сиденья, 4 017 евро – за использование пиротехники и 2 678 евро за то, что фанаты двух команд бросали друг в друга файеры.

После упомянутого матча Марега опубликовал возмущенное сообщение в своем инстаграме. В частности, футболист разочарован действиями арбитра, который не остановил игру.

"Я просто хочу сказать идиотам, которые приходят на стадион, чтобы выкрикивать расистские оскорбления... Идите на ****. Я также спасибо судьям за то, что они не стали защищать меня и показали мне желтую карточку, потому что я защищал свой цвет кожи. Надеюсь, что больше никогда не увижу вас на футбольном поле! Позор вам!", – написал Марега.

Как известно, в октябре УЕФА опубликовал антирасистский протокол, согласно которому арбитр имеет право остановить игру, если фанаты выкрикивают расистские оскорбления.