Бывший клуб украинца Михайлюка "Лос-Анджелес Лейкерс" потерял шанс выйти в плей-офф НБА

2 Читати новину українською
Бывший клуб украинца Михайлюка "Лос-Анджелес Лейкерс" потерял шанс выйти в плей-офф НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк летом 2018 года был выбран "Лос-Анджелес Лейкерс" на драфте НБА. И уже в феврале 2019 года украинца обменяли в "Детройт". За это "озеряне" получили Реджи Буллока. Таким образом они пытались заполучить игрока, который бы помог им пробиться в плей-офф НБА. Но не удалось.

Вечером 22 марта (ночь на 23 марта в Украине) "Лейкерс" на собственной площадке проиграли "Бруклину" – 106:111. Из-за этого поражения команда из Лос-Анджелеса официально потеряла шансы на выход в плей-офф. При этом команда проиграла из-за того, что лидер "Лейкерс" ЛеБрон Джеймс поскользнулся в последней атаке.

Читайте также: Определились пары первого раунда плей-офф Суперлиги: даты матчей и соперники

Видеообзор матча Лейкерс – Бруклин

Зато шансы сыграть там и дальше остаются у "Детройта". Команда на шестой строчке в Восточной конференции. Поэтому Михайлюк, который не так часто играет за команду, все же может в свой дебютный сезон в НБА, выступить в плей-офф.

Также внимания заслуживает тот факт, что лидер "Лейкерс" Джеймс  ЛеБрон с 2006 года каждый раз выходил в плей-офф. При этом с 2011 года его команда каждый раз доходила до финала НБА. И вот в 2019 году эта серия закончилась. 

Реакция Джеймса ЛеБрона на поражение

Пока участие в плей-офф себе гарантировали "Голден Стэйт" и "Денвер" на Западе и "Милуоки", "Торонто", "Филадельфия" и "Индиана" на Востоке.

blog_ava
Прогноз погоды на 23 марта: в некоторые области возвращается мокрый снег
сегодня
1341
Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как Пятов в фантастическом прыжке спас сборную Украины от гола: видео
сегодня 14:33 Как Пятов в фантастическом прыжке спас сборную Украины от гола: видео
46
Андрей Шевченко заговорил о желании тренировать клуб
22 марта 11:13 Андрей Шевченко заговорил о желании тренировать клуб
224
Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус
21 марта 20:41 Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус
84
Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
21 марта 18:00 Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
Михайло Гема 166
Сербский футболист едва не оторвал ногу партнеру Зинченко: жуткое видео
21 марта 15:09 Сербский футболист едва не оторвал ногу партнеру Зинченко: жуткое видео
156
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук