Бывший клуб украинца Михайлюка "Лос-Анджелес Лейкерс" потерял шанс выйти в плей-офф НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк летом 2018 года был выбран "Лос-Анджелес Лейкерс" на драфте НБА. И уже в феврале 2019 года украинца обменяли в "Детройт". За это "озеряне" получили Реджи Буллока. Таким образом они пытались заполучить игрока, который бы помог им пробиться в плей-офф НБА. Но не удалось.

Вечером 22 марта (ночь на 23 марта в Украине) "Лейкерс" на собственной площадке проиграли "Бруклину" – 106:111. Из-за этого поражения команда из Лос-Анджелеса официально потеряла шансы на выход в плей-офф. При этом команда проиграла из-за того, что лидер "Лейкерс" ЛеБрон Джеймс поскользнулся в последней атаке.

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Видеообзор матча Лейкерс – Бруклин

Зато шансы сыграть там и дальше остаются у "Детройта". Команда на шестой строчке в Восточной конференции. Поэтому Михайлюк, который не так часто играет за команду, все же может в свой дебютный сезон в НБА, выступить в плей-офф.

Также внимания заслуживает тот факт, что лидер "Лейкерс" Джеймс ЛеБрон с 2006 года каждый раз выходил в плей-офф. При этом с 2011 года его команда каждый раз доходила до финала НБА. И вот в 2019 году эта серия закончилась.

Реакция Джеймса ЛеБрона на поражение

Пока участие в плей-офф себе гарантировали "Голден Стэйт" и "Денвер" на Западе и "Милуоки", "Торонто", "Филадельфия" и "Индиана" на Востоке.