Бывший клуб УПЛ снялся с Первой лиги и может прекратить свое существование
Футбольный клуб "Звезда" с Кропивницкого в официальном заявлении объявил о снятии команды с Первой лиги Украины.
ФК "Звезда" уже разорвал отношения с тренерским штабом, а игроки получили статус свободных агентов. Клуб не будет продолжать выступления во второй части сезона и не выйдет из зимнего отпуска, пишет официальный сайт "Звезды".
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В то же время клуб продолжит выступления на юношеском уровне. Воспитанники академии "Звезды" продолжат выступления в Высшей лиге чемпионата детско-юношеской футбольной лиги Украины.
Еще в прошлом сезоне "Звезда" выступала в украинской Премьер-лиге, но покинула высший дивизион и первую половину этого сезона провела в Первой лиге.
Сейчас команда занимает последнюю, 15 строчку в турнирной таблице второго по силе дивизиона Украины, имея в своем активе лишь одну победу при 15 поражениях и одной ничьей.
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