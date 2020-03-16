Бывший лидер "Карпат" может стать одноклубником Роналду за кругленькую сумму
Полузащитник "Ривер Плейта" Хорхе Карраскаль попал в сферу интересов "Ювентуса". Также в подписании 21-летнего колумбийца заинтересован "Аякс".
Трансферная стоимость колумбийца оценивается в 20 миллионов евро, сообщает calciomercato.com.
К теме "Карпаты" не получат денег за продажу своей звезды Карраскаля
Соглашение полузащитника с "Ривер Плейтом" истекает в июне 2022 года.
- Карраскаль с 2017-го по 2019 годы выступал за "Карпаты". Зимой прошлого года полузащитник на правах аренды перебрался в "Ривер Плейт". В январе нынешнего года аргентинский гранд выкупил игрока за 2,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне Карраскаль провел десять матчей за "Ривер Плейт" во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии