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Бывший лидер "Карпат" может стать одноклубником Роналду за кругленькую сумму

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Полузащитник "Ривер Плейта" Хорхе Карраскаль попал в сферу интересов "Ювентуса". Также в подписании 21-летнего колумбийца заинтересован "Аякс".

Трансферная стоимость колумбийца оценивается в 20 миллионов евро, сообщает calciomercato.com.

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Соглашение полузащитника с "Ривер Плейтом" истекает в июне 2022 года.

  • Карраскаль с 2017-го по 2019 годы выступал за "Карпаты". Зимой прошлого года полузащитник на правах аренды перебрался в "Ривер Плейт". В январе нынешнего года аргентинский гранд выкупил игрока за 2,5 миллиона евро.
  • В текущем сезоне Карраскаль провел десять матчей за "Ривер Плейт" во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Ювентус ФК Карпаты Спорт Футбол
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