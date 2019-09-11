Бывший лидер "Шахтера" оформил первый хет-трик в чемпионате Бразилии: видео

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Луис Адриано стал главным героем матча между "Палмейрасом" и "Флуминенсе", который завершился победой хозяев – 3:0.

Луис Адриано оформил хет-трик. Для 32-летнего бразильца это первые голы в чемпионате Бразилии в карьере, ведь он в 20 лет покинул родину.

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"Палмейрас" ведет борьбу за чемпионский титул, поэтому в матче против "Флуминенсе" команде нужна была только победа. Хозяева поля бросились атаковать и на 9 минуте открыли счет. После удара игрока "Палмейрас" мяч попал в штангу и вылетел точно на Луиса Адриано, который сумел переправить его в сетку.

Еще два мяча Адриано забил во втором тайме. Оба раза он замыкал прострелы с фланга. На 58-й минуте партнер отдал пас низом и Луис Адриано из выгодной позиции не промахнулся.

Хет-трик был оформлен на 63-й минуте. Навес с фланга завершился точным ударом головой – 3:0.

К слову, Луис Адриано является лучшим бомбардиром в истории "Шахтера". Он выступал за "Шахтер" в течении восьми сезонов (2007-2015). На его счету 265 матчей за "горняков", 130 голов и 41 результативная передача.