Бывший нападающий "Зари" забил два курьезных гола в ворота "Реала" в Лиге чемпионов: видео
Мадридский "Реал" в рамках группового этапа Лиги чемпионов играет против "Брюгге". Бельгийский клуб вышел вперед уже на 9-й минуте встречи в Мадриде. А в первом тайме пропустил и второй гол.
Голом отличился Эммануэль Деннис. Нападающий получил пас в штрафную, но неудачно остановил его. И именно это позволило ему забить, когда мяч от его левой ноги таки залетел за линию ворот.
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Видео гола Денниса в ворота "Реала"
А на 40-й минуте Деннис оформил дубль. После грубой ошибки соперника он добрался до мяча на линии штрафной и вколотил его в сетку. Счет стал 0:2.
Видео второго гола Денниса
Напомним, Деннис выступал за луганскую "Зарю" в сезоне 2016/17. После этого перешел в "Брюгге". В составе бельгийского клуба он выбил "Динамо" из квалификации Лиги чемпионов этого сезона.