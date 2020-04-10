Бывший наставник сборной Украины по биатлону возглавил команду России

Бывший наставник сборной Украины Владимир Королькевич большинством голосов предложен на пост старшего тренера женской сборной России по биатлону.

Об этом было объявлено на заседании правления Союза биатлонистов России (СБР), которое прошло 7 апреля. В последнее время 67-летний специалист работал с белорусскими биатлонистами.

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Украинских биатлонисток Королькевич возглавлял в сезоне 2012/13 и привел Елену Пидгрушную к личному золоту и серебру чемпионата мира. Украинки также стали при нем вице-чемпионками мира в эстафете, а Вита и Валя Семеренко завоевали по личной бронзе.

Также стоит отметить, что Королькевич работал с женской сборной России по биатлону с 2013-го по 2015 годы, но был вынужден покинуть пост после допингового скандала с Екатериной Юрьевой и Ириной Старых.

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