Бывший партнер Шевченко официально возглавил "Наполи"

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Дженнаро Гаттузо / Фото из открытых источников

Итальянский "Наполи" объявил о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера.

Днем ранее серебряный призер итальянского чемпионата расстался с бывшим наставником Карло Анчелотти после уверенной победы над Генком (4:0), которая позволила команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

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Последним местом работы Гаттузо был "Милан", из которого его уволили после завершения сезона 2018/19. После 15-ти туров Серии А "Наполи" находится на 7-й строчке. Команда сумела квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов.

Первый матч после смены тренера "Наполи" проведет в субботу, 14 декабря, против "Пармы".

Ранее сообщалось, что Гаттузо подпишет с неаполитанцами контракт на полгода с опцией продления на один сезон в случае выхода в Лигу чемпионов. До конца текущего сезона он заработает 1,5 миллиона евро, а в следующем – 3 миллиона.

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Теги: Спорт Андрей Шевченко Карло Анчелотти Наполи Футбол
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