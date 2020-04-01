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Бывший президент "Марселя" Папи Диуф умер от коронавируса

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Папи Диуф / twitter.com/om_officiel

Коронавирус унес еще одну жизнь в спортивном мире. Бывший президент французского "Марселя" Папи Диуф умер от коронавируса в возрасте 69 лет.

Об этом сообщил официальный твиттер клуба.

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Ранее французский клуб выразил поддержку Папи, который заболел и команда пообещала помочь бывшему президенту.

В последнее время Диуф жил в Сенегале. Накануне он был госпитализирован в Дакаре и в ближайшее время его должны были доставить на лечение во Францию, но не успели. Диуф умер после осложнений, вызванных вирусом. Он также был футбольным агентом.

Диуф был президентом Марселя с 2005/09 года. За это время команда дважды занимала второе место в чемпионате Франции и дважды выходила в финал национального кубка.

Добавим, что в 2014 году Папи Диуф был арестован в связи с расследованием дела о трансфере Андре Пьера.

По состоянию на сегодня, 1 апреля, в мире заболело уже почти 870 тысяч человек, из них более 42 тысячи человек умерли.


Мифы и правда о коронавирус / Инфографика 24 канал

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Автор: София Кулай
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Потери Футбол
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